PIB-ul Germaniei creste, in ciuda impedimentelor. Ministriul Economiei: Am fi putut avea un avans de 3%

"Am fi putut avea un avans de 3%", dar companiile nu investesc suficient pentru a inregistra rate mai mari de crestere deoarece lipsa de angajati calificati nu le permite majorarea productiei, a afirmat oficialul german, transmite Reuters.Luna aceasta, Institutul economic Ifo si-a majorat estimarile de crestere pentru economia germana in 2018 la 1,9%, de la 1,8%, citand performantele peste asteptari din primul semestru.Si Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a apreciat intr-un raport publicat luni ca evolutia mai slaba a economiei in timpul lunilor de vara, pe fondul reducerii productiei de masini, se va redresa dupa ce companiile auto vor implementa noile proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP).Toti producatorii trebuie sa isi testeze vehiculele utilizand WLTP, inainte ca acestea sa fie puse in vanzare. Insa noua procedura armonizata la nivel mondial de testare a vehiculelor usoare (WLTP), bazata pe date obtinute in conditii reale de drum, a generat emisii mai mari de dioxid de carbon pentru anumite vehicule, intarziind certificarea oficiala si vanzarile."De indata ce problemele legate de WLTP sunt rezolvate, ritmul cresterii economiei ar trebui sa accelereze semnificativ", considera Bundesbank.Avansul este sprijinit de cererea interna solida, inclusiv cresterea robusta din sectorul constructiilor si serviciilor, care alimenteaza crearea de locuri de munca, apreciaza Banca Centrala a Germaniei.PIB-ul Germaniei, motorul economiei europene, a crescut peste asteptari in trimestrul doi din 2018, inregistrand un avans de 0,5% comparativ cu precedentele trei luni, datorita majorarii cheltuielilor statului si a gospodariilor, arata o estimare preliminara publicata recent de Oficiul federal de Statistica (Destatis).Este al 16-lea trimestru de crestere consecutiva a economiei germane, contribuind la cea mai indelungata faza de crestere economica din 1991, a subliniat Destatis.Economistii se asteptau la un avans de 0,4% in trimestrul doi din 2018.De asemenea, Destatis a revizuit in crestere datele privind primul trimestru din acest an, cand PIB-ul Germaniei a inregistrat o expansiune de 0,4%, fata de un avans de 0,3% previzionat anterior.Comparativ cu trimestrul doi din 2017, economia Germaniei a inregistrat o crestere de 2%, in timp ce analistii se asteptau la avans de 2,1%.