Rata somajului in Germania a atins un nou minim istoric in luna martie

Conform acestor date, in luna martie comparativ cu luna februarie, numarul somerilor a scazut cu 19.000, peste estimarile analistilor, pana la 2,373 milioane.Rata ajustata a somajului a scazut de la 5,4% in februarie pana la 5,3% in martie, acesta fiind cel mai redus nivel inregistrat dupa reunificarea Germaniei in 1990.In plus, mai multe regiuni din Germania, precum Bavaria sau Baden-Wurtemberg, bastioane ale industriei germane, au ajuns deja la un grad maxim de ocupare in conditiile in care rata somajului a atins 3,2% respectiv 3,3% in luna martie."Cererea pentru noi angajati ramane la nivel ridicat", subliniaza raportul Oficiului federal pentru munca.Situatia foarte buna a pietei muncii din Germania sustine consumul, ceea ce stimuleaza cresterea economica si preturile. Prima economie europeana a fost unul din principalii beneficiari ai cresterii schimburilor comerciale mondiale iar Banca Centrala a Germaniei sustine ca evolutia solida a economiei a continuat in primul trimestru al acestui an.Insa unul din riscurile cu care se confrunta anumite sectoare, precum constructiile, este ca situatia dificila de pe piata muncii va limita capacitatea companiilor de a atrage angajati si a sustine cresterea.