Rata somajului in Germania este din ce in ce mai mica

Conform acestor date, in luna septembrie comparativ cu luna august, numarul somerilor a scazut cu 23.000, peste estimarile analistilor care mizau pe o scadere de 9.000, pana la 2,303 milioane de someri. Rata ajustata a somajului a scazut de la 5,2% in august pana la 5,1% in luna septembrie, transmit Reuters si AFP."Somajul si subocuparea au scazut semnificativ in luna septembrie. Piata muncii continua sa se dezvolte favorabil", a informat presedintele Oficiului federal pentru munca, Detlef Scheele.Consumul gospodariilor a devenit principalul motor al economiei Germaniei in conditiile in care gradul record de ocupare, cresterea securitatii locului de munca, majorarile salariale peste nivelul inflatiei si dobanzile reduse la imprumuturi i-au facut pe cumparatori sa cheltuie mai mult.Un sondaj publicat joi arata ca increderea consumatorilor germani s-a imbunatatit in ultima perioada, pe fondul cresterii veniturilor si a opiniilor cu privire la evolutia economiei, sugerand ca in perioada urmatoare consumatorii vor continua sa sustina cresterea celei mai mari economii a Europei.Pe termen lung insa, economistii se asteapta la o crestere a ratei somajului in conditiile in care incertitudinile cu privire la impactul Brexitului si cresterea protectionismului in schimburile comerciale globale vor afecta economia germana orientata spre export.