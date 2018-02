Rata somajului in Germania este la cel mai redus nivel de dupa reunificarea tarii

Oficiul Federal pentru Munca a anuntat miercuri ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat in februarie cu 22.000, pana la cifra ajustata de 2,39 milioane de persoane. Numarul locurilor de munca vacante a atins un nivel record, datele sugerand ca firmele nu reusesc sa gaseasca rapid noi angajati, transmit DPA si Reuters.Rata somajului, care masoara proportia persoanelor fara loc de munca in raport cu populatia apta de munca, s-a mentinut in februarie la 5,4%. Este cel mai redus nivel de dupa reunificarea Germaniei, in 1990.Analistii se asteptau ca rata somajului sa se mentina la 5,4% iar numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sa scada luna aceasta cu 15.000.Piata solida a fortei de munca va sprijini in continuare cresterea economiei bazata pe consum, in timp ce redresarea exporturilor si majorarea investitiilor companiei vor accelera avansul PIB-ului Germaniei, apreciaza analistii.Numarul persoanelor ocupate in Germania a atins in 2017 cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, prezenta imigrantilor permitand primei economii europene sa contracareze efectele imbatranirii populatiei. Conform cifrelor provizorii publicate recent de Oficiul federal de statistica (Destatis), numarul persoanelor ocupate a crescut cu 1,5% anul trecut pana la nivelul record de 44,3 milioane de persoane. Un numar total de 638.000 de locuri de munca au fost create anul trecut in Germania, cel mai mare numar net de noi locuri de munca create intr-un singur an dupa 2007."Cresterea participarii pe piata muncii si un aflux de muncitori straini au contracarat impactul negativ al evolutiilor demografice asupra gradului de ocupare", se arata intr-un comunicat de presa al Destatis.Este pentru al 12-lea an consecutiv in care numarul total de presoane care lucreaza in Germania a crescut, ceea ce inseamna cresterea numarului de persoane care au un loc de munca in regim full-time precum si cresterea numarului de persoane care platesc contributii sociale.Evolutia favorabila a pietei muncii este rezultatul cresterii robuste a Produsului Intern Brut al Germaniei timp de opt ani la rand. Potrivit institutului Ifo, economia Germaniei ar urma sa inregistreze o crestere peste medie de 2,6% in 2018, in timp ce gradul de ocupare va ajunge la 44,8 milioane persoane in acest an si la 45,2 milioane persoane in 2019.