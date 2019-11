Sefa FMI lauda planurile Germaniei privind masurile de stimulare fiscala

"Vreau sa spun ca trebuie sa recunoastem meritele autoritatilor germane", a declarat Georgieva, indicand masurile de sprijin fiscal cuprinse in bugetul pe anul viitor. "Ei au venit si cu un plan foarte ambitios legat de clima - Bravo - poate ii vor urma si altii. Acesta va reprezenta si un stimulent", a adaugat oficialul FMI.Astfel de laude sunt rareori adresate autoritatilor de la Berlin, carora li s-a cerut sa sporeasca cheltuielile fiscale pentru a ajuta atat economia interna cat si pe cea a zonei euro. Guvernul german a rezistat planurilor sugerate, spunand ca nu exista o criza la care trebuie sa raspunda.Economia mondiala va inregistra o crestere modesta anul viitor, a estimat Georgieva, avertizand ca economia inca opereaza sub un nor apasator de incertitudini."Putem ajunge la crestere economica dar vor fi necesare eforturi ale autoritatilor si institutiilor, nu va veni pur si simplu din cer", a afirmat directorul general al Fondului Monetar International.