Somer in Germania: Statul asigura job si salariu celor care n-au avut niciun loc de munca in ultimii ani

In acest sens, patru miliarde euro vor fi pusi deoparte in urmatorii ani pentru acest proiect initiat de social-democrati, partenerii de coalitie ai conservatorilor condusi de Angela Merkel.Ministerul Muncii din Germania a calculat ca fiecare loc de munca subventionat va costa 24.000 de euro pe an. Angajatorii vor primi subventii echivalente cu salariul minim din Germania (1.498 euro pe luna) timp de doi ani, dupa care subventia va fi redusa cu cate 10 puncte procentuale in fiecare din urmatorii trei ani.Pentru acest program sunt eligibili cei care au primit ajutoare sociale timp de cel putin sapte ani si au o varsta de minimum 25 de ani.Inaintea reuniunii Cabinetului, Hubertus Heil a declarat pentru postul public de televiziune ZDF ca prin acest plan ar dori sa diminueze cu 150.000 numarul somerilor pe termen lung.Hubertus Heil a respins criticile potrivit carora subventionarea timp de cinci ani a locurilor de munca este o perioada prea mare, apreciind ca persoanele care nu au avut un loc de munca o perioada indelungata au nevoie de timp pentru a fi pregatite sa munceasca din nou."Acesti oameni au nevoie de o perspectiva pe termen lung", a spus Hubertus Heil.Obiectivul proiectului este sa ajute oamenii sa revina la o viata activa normala. Cei care vor fi inclusi in acest proiect vor beneficia de consiliere, in paralel cu locul de munca, precum si de educatie si pregatire la locul de munca.