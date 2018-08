Surplusul bugetar al Germaniei a atins cote record in 2018

In prima jumatate a acestui an, Germania a inregistrat un surplus bugetar record de 48,1 miliarde euro, cu 18,3 miliarde euro mai mult decat in primul semestru al anului trecut si totodata cea mai mare cifra semestriala inregistrata de la reunificarea Germaniei in urma cu aproape 30 de ani, arata cifrele publicate vineri de Oficiul federal de statistica, transmite DPA."Evolutiile favorabile din piata muncii si mediul de afaceri, precum si o politica moderata de cheltuieli" au contribuit la acest surplus, care este echivalent cu 2,9% din PIB, a apreciat Destatis. Oficiul subliniaza ca datele pentru primul semestru nu se traduc in mod automat intr-un rezultat similar pe intregul an 2018.Pe langa cifrele referitoare la un surplus bugetar record, Destatis a confirmat si datele preliminare care arata ca economia germana a inregistrat o crestere de 0,5% in trimestrul al doilea, un avans mai rapid decat cel de 0,3% in primul trimestru.Schimburile comerciale sunt de departe principalul factor care sta la baza surplusurilor inregistrate de Germania. Recent, institutul de studii economice Ifo a estimat ca in acest an Germania ar urma sa inregistreze un surplus comercial record de 264 miliarde euro, de departe cel mai mare din lume.Insa surplusul bugetar record este putin probabil sa fie salutat dincolo de granitele Germaniei. Autoritatile de la Berlin sunt frecvent criticate de partenerii europeni si americani precum si de organizatii precum Fondul Monetar International pentru ca nu investesc suficient in domenii precum infrastructura sau apararea.