Tarifele introduse de americani zguduie cea mai mare economie a Europei. Germania: "Sunt un afront la adresa partenerilor!"

Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati. Taxele vor intra in vigoare in termen de 15 zile, transmite Reuters."El a ordonat tarife punitive care nu sunt in conformitate cu reglementarile Organizatia Mondiale a Comertului (OMC) si prin asta vor creste preturile de consum, iar activitatea companiilor noastre, mari si mici, va fi mai dificila", a afirmat oficialul german.Tarifele sunt un afront la adresa partenerilor apropiati ai Statelor Unite, cum ar fi Uniunea Europeana si Germania, a explicat Zypries, adaugand ca Berlinul, in stransa coordonare cu UE, va reactiona "calm, dar clar".