Taxa radio-tv obligatorie din Germania este legala, a decis justitia europeana

Aceasta contributie de 17,50 euro pe luna este principala sursa de venituri pentru posturile de televiziune ARD si ZDF, precum si pentru postul public de radio Deutschlandradio.In trecut, nivelul acestei taxe depindea de numarul echipamentelor de receptie pe care o persoana le detinea in locuinta.Insa in 2013, autoritatile germane au modificat modul de calcul, astfel ca fiecare locuinta plateste aceeasi valoare a taxei radio-tv, indiferent cat de multe persoane traiesc in acea locuinta sau daca exista sau nu un televizor sau aparat de radio, in ideea de a face mai usor colectarea veniturilor.Mai multe persoane au depus actiuni in justitie la mai multe tribunale din Germania, sustinand ca noua cerinta duce la cresterea subventiilor pentru posturile publice de radio si tv si in consecinta constituie o forma ilegala de ajutor de stat.Insa, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a respins joi argumentele reclamantilor, concluzionand ca modificarea din 2013 nu a modificat in mod fundamental sistemul de colectare a taxei radio-tv, inclusiv volumul banilor de care beneficiaza posturile publice de radio si tv. De asemenea, legislatia europeana ofera statelor membre autoritatea de a decide cum sa puna in aplicare si sa colecteze astfel de taxe, au apreciat judecatorii de la Luxemburg.In luna iulie a acestui an, Curtea Constitutionala Federala de la Karlsruhe a decis si ea ca poate fi perceput acelasi nivel al taxei radio-tv de la orice consumator.In anul 2017, taxa radio-tv a adus la buget opt miliarde de euro, dintre care 90% au venit de la persoanele fizice.