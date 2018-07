Taxele vamale anuntate de SUA ar putea costa Germania pana la 20 de miliarde de euro

Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu date de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE , transmite Reuters.De asemenea, Trump ameninta ca va introduce si tarife vamale de pana la 25% pentru importurile de autoturisme si piese auto din UE, o masura care ar duce la cresterea costurilor vehiculelor, ar afecta vanzarile de automobile si locurile de munca in industria auto."Politica tarifelor vamale ii va costa pe germani pana la 20 de miliarde de euro anul acesta. Fara politicile lui Trump, exporturile ar avea o evolutie mai buna", a afirmat Gustav Horn, intr-un interviu acordat saptamanalului Der Spiegel.Daca firmele au perspective mai bune de export, ele au motive sa investeasca mai mult. Dar asta nu se intampla acum, ceea ce afecteaza veniturile si locurile de munca, a explicat seful IMK.Acesta a adaugat: "Daca tensiunile comerciale se amplifica si mai mult, exporturile si, prin urmare, investitiile vor scadea, sporind riscul unei recesiuni".Potrivit presei germane, Uniunea Europeana va analiza posibilitatea de a introduce tarife vamale pentru carbunele, produsele farmaceutice si chimice provenite din SUA, in situatia in care presedintele Donald Trump va impune restrictii pentru automobilele europene.Vineri, si Camera de Comert din Germania (DIHK) a avertizat ca eventualele tarife vamale care ar putea fi introduse de SUA pentru importurile de automobile ar scadea cu aproximativ sase miliarde euro Produsul Intern Brut al tarii.Intr-un interviu acordat postului public de televiziune ZDF, presedintele DIHK, Eric Schweitzer, a spus ca a luat foarte in serios amenintarile formulate de Trump, adaugand insa ca astfel de tarife "contravin legislatiei internationale".Potrivit acestuia, masura ar determina pierderea unor locuri de munca in Germania si Europa si ar afecta si locurile de munca si investitiile in SUA.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se va intalni cu Donald Trump la Washington, in data de 25 iulie, in incercarea de a dezamorsa conflictul comercial care ameninta sa se agraveze intre europeni si americani."Mergem la Washington cu cele mai bune intentii", a insistat comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom, care il va insoti pe Juncker la Washington.Malmstrom a avertizat insa ca daca SUA vor introduce tarife pentru importurile de automobile, UE are intentia sa riposteze."Pregatim, impreuna cu statele membre, o lista de contra-masuri si le-am comunicat in mod clar acest lucru partenerilor nostri americani", a precizat comisarul european.