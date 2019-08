Tensiunile comerciale au provocat declinul economiei germane in trimestrul doi din 2019

Economia germana a inregistrat un declin de 0,1% in trimestrul doi din 2019, dupa o crestere de 0,4% in precedentele trei luni, a anuntat miercuri Oficiul federal de statistica (Destatis) . Datele sunt in linie cu estimarile analistilor.Cancelarul Angela Merkel avertiza marti ca tara trece printr-o "faza dificila".Declinul celei mai mari economii europene afecteaza semnificativ ritmul de crestere al regiunii. In majoritatea statelor din zona euro, inclusiv Franta si Spania, cresterea incetineste, in timp ce Italia este aproape de recesiune.Industria germana a fost puternic afectata de inrautatirea temerilor privind comertul global si cresterea mai slaba a economiei mondiale, care a redus cererea pentru bunuri "made in Germany".In ritm anual, PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,4% in trimestrul doi din 2019, dupa un avans de 0,7% in precedentele trei luni, in timp ce analistii se asteptau la un avans de 0,1%."Evolutia comertului extern a incetinit economia deoarece exporturile au inregistrat un declin trimestrial mai accentuat decat importurile". Contributiile pozitive au venit din partea cererii pe plan intern, in urma cresterii in trimestrul doi din 2019 a consumului gospodariilor si a cheltuielilor guvernamentale, se arata in comunicatul Destatis.Si sectorul constructiilor a scazut in perioada aprilie-iunie 2019, dupa cresterea din primul trimestru datorata vremii favorabile."Este greu de estimat o imbunatatire a economiei germane in semestrul doi din 2019 deoarece exista multe incertitudini pentru exportatori. Pe langa temerile provocate de Brexit, economia este afectata de razboiul comercial dintre SUA si China si posibila impunere de catre administratia Trump a unor tarife vamale la importurile de masini din UE", a avertizat Andreas Rees, analist la UniCredit.Daca evolutia economiei Germaniei se va inrautati si mai mult, vor creste presiunile asupra Bancii Centrale Europene (BCE) pentru a oferi mai multe masuri in vederea stimularii cresterii economiei zonei euro.Germania a fost mult timp motorul economic al zonei euro, insa, la finele anului trecut, a evitat la limita intrarea in recesiune si, pe ansamblul anului 2018, a inregistrat cel mai slab ritm de crestere din ultimii cinci ani.Analistii apreciaza ca PIB-ului Germaniei scade deoarece exportatorii sunt afectati de cererea globala mai slaba, disputele comerciale dintre SUA si China si Brexit. Aceste riscuri externe sunt partial compensate de majorarea cheltuielilor de consum, sprijinite de piata solida a fortei de munca si de ratele scazute ale dobanzilor.