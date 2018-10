Tot mai multe orase din Germania interzic masinile diesel vechi

Intr-un verdict foarte asteptat, tribunalul administrativ din Mainz (vest) obliga municipalitatea sa interzica circulatia pe strazile sale a autoturismelor vechi cu motor diesel incepand din septembrie 2019, exceptand situatia in care ea va reusi sa amelioreze calitatea aerului pana atunci, informeaza AFP.Mainz se numara printre cele 65 de orase germane care depaseau anul trecut normele europene privind emisiile de dioxid de azot, adica 40 de micrograme de NO2 pe metru cub, conform Oficiului german al Mediului.Justitia administrativa a dat deja decizii asemanatoare pentru orasele Stuttgart, Frankfurt si recent Berlin, in timp ce Hamburg a decis din proprie initiativa sa interzica masinile vechi cu motor diesel pe doua tronsoane din centrul orasului.Insa, in conditiile in care interdictiile de circulatie ameninta zeci de orase germane, in frunte cu Munchen, unde concentratia de NO2 urca la 78 de micrograme pe metru cub, guvernul incearca sa le evite.Cu cateva zile inainte de alegerile regionale din landul unde se afla orasul Frankfurt, alegeri riscante pentru partidul conservator al Angelei Merkel, cancelarul federal a promis ca va schimba legea pentru "a impiedica peste tot" aplicarea acestei masuri nepopulare.In pofida criticilor care s-au facut auzite imediat dupa acest anunt, perceput drept o manevra electorala cu baza legala suspecta, guvernul a anuntat miercuri ca va examina viitorul text la 7 noiembrie, in Consiliul de Ministri. Guvernul federal considera "disproportionate" interdictiile de circulatie pentru autoturismele vechi cu motoare diesel in cazul unei depasiri usoare a normelor de poluare, adica intre 40 si 50 de mg de NO2.In paralel, coalitia formata de conservatori si social-democrati negociaza in continuare cu constructorii de masini pentru ca acestia sa aduca la norma pe cheltuiala lor masinile vizate."Circa 2,2 milioane" de masini Euro-5, din totalul celor 5,5 milioane care circula in Germania, ar putea deveni astfel mai putin poluante, a afirmat miercuri Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al Angelei Merkel.