Transportul feroviar din Germania a fost oprit complet din cauza unei greve

Greva organizata de sindicatul din domeniul cailor ferate si al transporturilor din Germania (EVG) a inceput la ora locala locala 05:00 (04:00 GMT) si va afecta atat trenurile de pasageri, cat si trenurile de marfa."In acest moment, traficul pe distante lungi este suspendat", informeaza Deutsche Bahn, intr-un comunicat publicat pe pagina sa de Internet.Un purtator de cuvant al companiei a precizat pentru AFP ca greva afecteaza si trenurile de mare viteza (ICE) precum si trenurile Intercity."Circulatia trenurilor regionale este de asemenea perturbata", a adaugat Deutsche Bahn (DB).In special in Bavaria traficul feroviar este intrerupt pe toate liniile, a precizat operatorul feroviar.Negocierile intre conducerea companiei DB si sindicatul EVG, care solicita o majorare salariala de 7,5% pentru cei aproximativ 160.000 de angajati, s-au terminat sambata fara un acord."Angajatorul a prezentat o oferta care nu corespunde cu solicitarile membrilor nostri", a explicat negociatorul EVG, Regina Rusch-Ziemba.Potrivit Reuters, conducerea Deutsche Bahn, care in paralel poarta discutii si cu sindicatul mai mic al mecanicilor de locomotiva (GDL), a oferit o majorare salariala de 5,1% in doua trepte si o prima unica de 500 de euro. Pe ansamblu, este vorba de o majorare de 7%, sustine echipa manageriala a operatorului feroviar.De asemenea, agentia de presa DPA informeaza ca Deutsche Bahn a invitat luni dupa-amiaza sindicatul EVG la o noua runda de negocieri.