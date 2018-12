Trenurile nemtilor nu mai merg ceas: Deutsche Bahn cere 7,3 miliarde de euro de la Guvern, pentru a remedia situatia

Compania germana estimeaza ca va trebui sa ceara Guvernului sa faca aceasta investitie suplimentara disponibila pana in 2023 pentru a pastra functionala reteaua de 33.000 de kilometri de cale ferata.Un purtator de cuvant al Deutsche Bahn nu a dorit sa comenteze informatia.Deja Executivul a alocat aproape 28 de miliarde de euro pentru investitii in retea in perioada 2019 - 2023.Banii vor fi necesari in special dupa 2020, "pentru a moderniza reteaua de cale ferata", se arata in document.Aceste investitii sunt esentiale pentru a reduce intarzierile si anularile trenurilor, care afecteaza increderea clientilor.Operatorul feroviar a raportat anul trecut o usoara crestere a numarului de trenuri care nu au ajuns la timp la destinatie.Deutsche Bahn, unul din cei mai mari angajatori din Germani, trebuie sa angajeze 19.000 de muncitori in acest an pentru a-i inlocui pe cei din generatia baby boomers care ies la pensie. Aceasta dupa ce in ultimii cinci ani a angajat peste 60.000 de noi muncitori. Iar acest program de recrutari nu se va opri in viitorul apropiat avand in vedere ca 44% din angajatii companiei de cai ferate germane au o varsta de peste 50 de ani iar 28% au peste 55 de ani.