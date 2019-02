2018 a fost un an record pentru turismul din Grecia

Numarul de vizitatori a crescut cu 10,8%, pana la 30,1 milioane, iar veniturile s-au majorat cu 18,2% pana la 16 miliarde euro, a anuntat joi Banca Centrala a Greciei, transmite DPA.Cu 4,4 milioane de vizitatori, in crestere cu 18,2% comparativ cu 2017, germanii raman cel mai mare grup de turisti straini care au vizitat Grecia in 2018.Turismul este un motor cheie al economiei Greciei, tara care in luna august a anului trecut a pus capat celui de al treilea program de asistenta financiara internationala convenit dupa criza financiara din 2010.In 2017, turismul a fost responsabil pentru 8% din Produsul Intern Brut al Greciei.