Autoritatile in turism cer guvernului grec sa investeasca in aeroporturi si in infrastructura de pe insule

"Chiar daca aproape 30 de milioane de turisti in perioada mai-septembrie este un numar urias, cifra ar putea ajunge la 40 de milioane daca sezonul turistic ar fi extins la noua luni. Pariul actual este sa imbunatatim produsul turistic si sa avem valoare adaugata care sa atraga nu neaparat mai multi turisti dar mai bogati astfel incat sa avem mai multe venituri", a declarat Retsos.Turismul este cea mai importanta industrie din Grecia, in conditiile in care sosirile au crescut cu 10% in 2017 pana la 27,2 milioane iar veniturile generate au trecut de 14,5 miliarde euro, potrivit Bancii Centrale a Greciei. In total, calatoriile si turismul au contribuit cu 32,8 miliarde euro la economia Greciei in 2016, fiind responsabile pentru 18,6% din PIB-ul Greciei in acel an, potrivit World Travel & Tourism Council, organism care se asteapta ca cifra sa creasca la 23,8% din PIB in 2027.Insa, Retsos apreciaza ca pentru a creste sosirile de turisti la 36 de milioane iar veniturile la 20 de miliarde de euro pana in 2021, Grecia trebuie sa investeasca aproximativ sase miliarde euro pe an."Chiar daca este o cifra mare, exista investitori straini interesati", a spus Retsos, care a facut un apel si pentru investitii publice.Potrivit lui Retsos investitorii sunt interesati de actualele unitati turistice dar si de cladirile neocupate."Sunt multe cladiri detinute de stat car ar putea fi utilizate in scopuri turistice, de exemplu in Atena unde fondurile de pensii detin proprietati care sunt goale si exista planuri pentru a le folosi", a spus Retsos. In plus, invesitorii straini sunt interesati sa achizitioneze proprietati detinute de banci.In ceea ce priveste partea care revine statului, Retsos subliniaza ca autoritatile trebuie sa imbunatateasca infrastructura precum porturi si aeroporturi regionale care vor crea valoare adaugata pentru multe insule grecesti."Infrastructura de pe insule este cea din anii 1960 si este nevoie sa fie modernizat sistemul de aprovizionare cu apa si cel de canalizare", a apreciat presedintele SETE.Potrivit lui Retsos, investitiile sunt deseori amanate din cauza taxelor mari si a intarzierilor intampinate in obtinerea autorizatiilor necesare din partea diferitelor organisme.In plus, nivelul mare al TVA reprezinta un dezavantaj pentru Grecia in concurenta cu alte tari. In prezent, Grecia are un TVA de 13% pentru hoteluri si de 24% pentru restaurante, fata de 6% respectiv 13% in Portugalia.Presedintele SETE crede ca a venit momentul pentru Grecia sa isi schimbe modelul turistic astfel incat sa obtina venituri mai mari de pe urma turismului de calitate.