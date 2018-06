Cati bani a castigat Germania de pe urma crizei din Grecia

Aceste castiguri sunt, in parte, rezultat al programului de cumparare de obligatiuni grecesti demarat catre Banca Centrala Europeana. O parte din dobanzi a mers catre Bundesbank (banca centrala a Germaniei), care, la randul sau, a transferat profitul catre bugetele germane, relateaza agentia EFE.Pana in 2017, Bundesbank a avut castiguri din dobanzi de 3,4 miliarde euro, din care au fost transferate MEDE (Mecanismul European de Stabilitate) si Greciei 527 milioane euro in 2013 si 387 milioane euro in 2014, ramanand astfel un profit de 2,5 miliarde euro.La acestea se adauga 400 milioane euro dobanzi percepute pentru un credit al Bancii pentru Reconstructiei (KfW)."In pofida legendelor care circula, Germania a scos un profit considerabil de pe urma crizei din Grecia. Este inacceptabil faptul ca Guvernul a consolidat bugetele germane cu profituri de pe urma crizei din Grecia," a spus purtatorul de cuvant pentru Finante al grupului parlamentar al Verzilor, Sven-Christian Kindler.