Comisia Europeana aproba planurile Greciei de a reduce creditele neperformante cu 30 de miliarde euro

Schema, denumita Hercules, vizeaza reducerea stocului de credite neperformante care afecteaza bancile grecesti, fara a distorsiona piata prin subventii guvernamentale. Conform acestei scheme de protejare a activelor, statul grec va fi remunerat in linie cu conditiile de pe piata pentru riscurile pe care si le va asuma pentru oferirea de garantii pentru asa-numita securitizare a portofoliilor de credite neperformante."Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca planul Greciei care are drept obiectiv sprijinirea reducerii creditelor neperformante din bancile grecesti nu va beneficia de ajutoare de stat", a informat Executivul comunitar intr-un comunicat.Bancile din Grecia, cea mai indatorata tara din Europa, au credite neperformante in valoare de aproximativ 80 miliarde euro, care le obliga sa constituie provizioane si le restrictioneaza capacitatea de a acorda noi credite. Diminuarea ponderii creditelor neperformante este cruciala pentru capacitatea bancilor grecesti de a acorda noi imprumuturi si a-si intari profitabilitatea.Schema Hercules va viza infiintarea unor vehicule speciale (SPV) care vor cumpara creditele neperformante de la banci. Vanzarea acestor credite va fi finantata prin emiterea unor obligatiuni de catre SPV-uri cu o garantie guvernamentala, insa implicarea statului grec va fi limitata, sustine Comisia."Riscul pentru stat va fi limitat deoarece garantia guvernamentala se va aplica doar transei superioare a obligatiunilor vandute de vehiculul de securitizare. Garantia statului cu privire la transa superioara va deveni efectiva numai dupa ce mai mult de jumatate din transele negarantate si mai riscante vor fi vandute cu succes participantilor de pe piata privata", subliniaza Executivul comunitar.In Italia, un program similar cunoscut sub denumirea de GACS, a dus la o crestere a securitizarii pana la un nivel record de peste 65 de miliarde euro anul trecut. Aceasta cifra ar urma sa scada in 2019, in conditiile in care mai putine imprumuturi sunt clasificate ca fiind neperformante.