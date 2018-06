Creditorii Greciei vor sa ii impuna restrictii si dupa terminarea acordului de sprijin

Conform acestui document sunt avute in vedere examene trimestriale ale finantelor Greciei de catre auditori din partea Mecanismului European de Stabilitate, Comisiei Europene, Bancii Centrale Europene si Fondului Monetar International.Orice "spatiu de manevra pentru ca Grecia sa isi puna la punct propriile politici" va fi limitat de "continuarea angajamentului cu institutiile europene" pentru a se asigura ca reformele structurale adoptate in perioada programelor de sprijin vor fi protejate, se arata in documentul consultat de Bloomberg.De asemenea, Grecia va trebui sa mentina un surplus bugetar primar echivalent cu 3,5% din PIB. Alte angajamente clar definite si masurabile se refera la atingerea unui grad de achizitii centralizate de 30% din cheltuielile totale spitalelor si un grad de cadastrare de 45% pana la mijlocul deceniului urmator.Dupa opt ani si trei programe de asistenta, Grecia vrea sa isi redobandeasca suveranitatea financiara in luna august pe fondul revenirii economiei si a unor termeni de rambursare mai favorabili pentru creditele acordate anterior de zona euro. Insa in conditiile in care creditorii Greciei se tem ca autoritatile de la Atena vor reveni la vechile lor obiceiuri care au generat criza, cel putin o parte din concesiile oferite Greciei vor fi conditionate de respectarea prudentei fiscale."Morcovul" oferit in schimbul acestei supravegheri sporite va consta din eliberari de fonduri provenite din profiturile realizate de Bancile centrale din zona euro de pe urma portofoliilor lor de obligatiuni grecesti precum si eliminarea dobanzilor percepute la numite imprumuturi acordate in timpul bailout-ului. "Platile ar putea sa ia forma unor transe anuale egale in valoare de 1,2 miliarde euro efectuate in luna iunie a fiecarui an sau ar putea fi impartite in doua transe semi-anuale eliberate in lunile iunie si decembrie", se arata in documentul consultat de Bloomberg.Un capitol special din lunga lista a angajamentelor pe care Grecia va trebui sa si le asume dupa bailout se refera la vanzarea si inchirierea activelor de stat, de la aeroportul international din Atena si operatorul retelei de gazoducte Desfa pana la finele acestui an, la compania de rafinare Hellenic Petroleum pana la mijlocul lui 2019 si operatorul de autostrazi Egnatia Motorway si porturile regionale Alexandroupoli si Kavala pana la finele lui 2019.