Datoria Greciei ar putea fi redusa

"Sunt increzator ca vom lua decizii cu privire la pachetul de reducere a datoriei Greciei, care o vor face sustenabila si vor permite Greciei sa aiba acces pe piata prin propriile mijloace", a declarat Centeno la sosirea sa la reuniunea anuala a guvernatorilor Mecanismului European de Stabilitate (MES), transmite EFE.Acest consiliu, compus din ministrii Economiei si Finantelor din zona euro, va aproba raportul anual al MES inainte de ora 15:00 (13:00 GMT), cand va incepe reuniunea Eurogrupului dedicata Greciei.Datoria publica a Greciei, tara care a beneficiat de trei programe de asistenta in ultimii opt ani, este de aproximativ 180% din PIB, iar atat autoritatile de la Atena cat si institutiile creditoare considera ca este necesara o restructurare pentru a o face sustenabila in viitor, o initiativa la care se opune insa Germania.Cu toate acestea, analistii se asteapta ca ministrii de Finante din zona euro sa ajunga la un acord asupra unui pachet de masuri care include o prelungire a maturitatii creditelor cu o perioada de maximum 15 ani. De asemenea, ar putea include si posibilitatea ca Atenei sa ii fie returnate dobanzile generate de creditele acordate de BCE si MES, in valoare de un miliard de euro in ultimii patru ani, cu conditia ca Grecia sa continue sa implementeze reformele convenite.Pentru a incheia definitiv cel de al treilea program de asistenta, care a pus la dispozitia Greciei sume totale in valoare de 86 de miliarde de euro, ministrii de Finante din zona euro trebuie sa isi dea aprobarea pentru cea de a patra revizuire a programului de asistenta, in conditiile in care Atena a indeplinit cele 88 de actiuni care i s-au impus anterior.