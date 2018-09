Dupa iesirea oficiala din criza, Grecia le cere creditorilor sa renunte la o noua taiere a pensiilor

Ministrul grec de finante, Euclide Tsakalotos, le "va explica" reprezentantilor creditorilor tarii - Uniunea Europeana (UE) si Fondul Monetar International (FMI) - "ca nu exista nicio ratiune bugetara" pentru aceasta masura, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Dimitris Tzanakopoulos."Problema va fi ulterior transmisa la niveluri europene mai inalte", a adaugat el, cu putin timp inainte de o intrevedere cu reprezentantii creditorilor care au inceput o misiune la Atena.Acestia nu au formulat o opozitie de principiu, potrivit agentiei ANA care citeaza o sursa guvernamentala, insa au insistat asupra necesitatii ca Grecia sa-si respecte angajamentul de a inregistra in 2019 (si pana in 2022) un excedent primar de 3,5% din PIB.La presiunile FMI si Germaniei, Grecia a trebuit sa se angajeze iarna aceasta ca va opera o noua scadere de pensii, a 14-a din 2010, si ca o va pune in aplicare in 2019, an electoral.Intre timp, Grecia, care a iesit la 20 august din programele de imprumuturi ale UE-FMI ce asigurau supravietuirea ei financiara din 2010 pana de curand, a depasit cu mult, pentru al treilea an consecutiv, obiectivele bugetare dictate de creditorii sai.Premierul grec Alexis Tsipras le-a cerut deja sambata creditorilor europeni sa reconsidere aceasta masura. Comisarul european pentru Economie, Pierre Moscovici, nu a exclus o asemenea posibilitate.Tsipras s-a angajat sa profite de pe urma redobandirii de catre Grecia a unei anumite suveranitati economice pentru a relaxa presiunea austeritatii, dupa opt ani de taieri bugetare.