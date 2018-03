Economia Greciei a revenit pe crestere in 2017

Agentia nationala de statistica Elstat a anuntat ca in 2017 Produsul Intern Brut al Greciei a inregistrat un avans de 1,4% comparativ cu 2016, mai putin decat crestere de 1,6% preconizata de Ministerul de Finante, informeaza DPA.In ultimul deceniu, economia Greciei a mai reusit o crestere anuala doar in 2014, cu un avans de 0,7%, insa aceasta relansare a fost subminata de o criza politica astfel ca autoritatile de la Atena au fost nevoite sa incheie un al treilea acord de asistenta cu creditorii internationali.Datele oficiale publicate luni de Elstat mai arata ca economia greceasca a incetinit semnificativ in ultimul trimestru al anului trecut, cand PIB a inregistrat o crestere de 0,1% comparativ cu trimestrul al treilea, dupa un avans de 0,4% in trimestrul precedent.Grecia a intrat intr-o criza financiara severa in 2010 si intre timp a fost nevoita sa solicite trei programe de asistenta internationala. Ultimul astfel de program ar urma sa se incheie in luna august, dupa care autoritatile de la Atena se asteapta ca Grecia sa fie in masura sa se finanteze singura de pe pietele financiare. Cele trei programe de asistenta au fost insotite de masuri dure de austeritate, in timp ce venitul mediu al grecilor a scazut cu aproape un sfert.In ultimul deceniu Produsul Intern Brut al Greciei a scazut de la 354 miliarde de dolari in 2008, la 194 miliarde de dolari in 2016.