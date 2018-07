FMI: Datoria Greciei pe termen lung este incerta

Raportul organizatiei financiare internationale privind sustenabilitatea datoriei Greciei arata diferente semnificative fata de cel prezentat in iunie de tarile zone euro, transmite Reuters.Guvernele din zona euro au reusit in iunie, dupa indelungi negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro.Acordul prevede prelungirea cu zece ani a scadentei unor imprumuturi de 96 de miliarde de euro din programul de asistenta financiara (aproximativ 40% din totalul pe care Grecia trebuie sa-l plateasca in urmatoarele decenii zonei euro) . Maturitatea creditelor a fost prelungita din 2023 pana in 2033. De asemenea, va fi majorata ultima transa din programul de ajutor pe care o va primi Grecia pentru ca tara sa-si construiasca rezerve de numerar necesare in urmatoarele luni."Acordul pentru reducerea datoriei convenit recent cu partenerii europeni ai Greciei imbunatateste semnificativ sustenabilitatea datoriei pe termen mediu dar perspectivele pe termen lung raman nesigure. Suntem ingrijorati ca aceasta imbunatatire a indicatorilor privind datoria pe termen lung poate fi sustinuta numai daca se realizeaza estimarile optimiste privind cresterea economiei si inregistrarea unui excedent primar, sugerand ca ar fi dificil de sustinut accesul pe pietele financiare pe termen lung fara un nou acord de reducere a datoriei", se arata in raportul FMI.Institutia este pesimista ca Grecia va reusi sa ajunga la o crestere nominala anuala medie a PIB-ului de 3,1%, de acum si pana in 2060, sau un excedent bugetar de 2,4% din PIB in aceeasi perioada. FMI se asteapta la un avans al PIB-ului de 2,9% si un excedent bugetar de 1,8% din PIB in acea perioada."Ar putea fi necesare noi acorduri pentru reducerea datoriei pentru a ajunge la un nivel sustenabil" dar daca estimarile zonei euro privind economia si excedentul bugetar se dovedesc a fi corecte, Grecia nu va avea nevoie de masuri suplimentare pentru atenuarea poverii datoriei, apreciaza FMI.Acordul era vital pentru a reasigura investitorii ca datoria Greciei este sustenabila, inainte ca Atena sa revina pe piete pentru a-si finanta cheltuielile. Datoria publica a Greciei este de aproximativ 180% din PIB, cea mai ridicata din zona euro.In prezent, Grecia se pregateste sa urmeze exemplul altor victime ale crizei financiare, Irlanda, Spania, Portugalia si Cipru, care au reusit sa atraga investitorii pe termen lung pe pietele lor de obligatiuni si astfel sa poata sa se finanteze independent. Insa pentru ca acest lucru sa se intample ar fi nevoie de o includere a obligatiunilor grecesti in programul de achizitii al Bancii Centrale Europene sau noi imbunatatiri ale ratingului Greciei, care in continuare este plasat in categoria junk."Soarele straluceste deasupra Greciei. Este o situatie complet diferita iar agentiile de rating este posibil sa continue sa imbunatateasca calificativele", sustine Nick Gartside, director de investitii in active cu venit fix la J.P. Morgan Asset Management.Deoarece nu beneficiaza de un rating de tip investment grade (recomandat pentru investitii), obligatiunile grecesti nu sunt incluse in programul de achizitii de active al BCE. Pentru a fi incluse in acest program Grecia va fi nevoita sa treaca un examen de sustenabilitate a datoriei care este putin probabil sa se intample pana cand Atena nu va implementa reformele convenite in luna iunie cu creditorii din Eurogrup.Daca BCE va ajunge la concluzia ca datoria Greciei este sustenabila, acest lucru ar deschide calea pentru ca obligatiunile grecesti sa fie incluse in ultimele luni de functionare a programului de achizitii de active al BCE sau cel putin in programul de anul viitor al BCE vizand reinvestirea veniturilor generate de obligatiunile care ajung la maturitate."Credem ca acordul din iunie cu Eurogrupul a crescut in mod semnificativ sansele ca obligatiunile grecesti sa fie incluse in achizitiile de active ale BCE", sustine economistul Barclays, Francois Cabau. Potrivit acestuia, BCE ar putea cumpara obligatiuni grecesti in valoare de aproximativ trei miliarde euro.Dupa ce a primit ajutoare financiare in valoare de 260 miliarde euro incepand din 2010, iesirea Greciei din programul de asistenta va fi un punct de cotitura si pentru zona euro pentru ca va fi vorba de ultima tara membra care este capabila sa stea pe propriile picioare, dupa Irlanda in 2013, Spania si Portugalia in 2014 si Cipru in 2016.