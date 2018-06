FT: Zona euro a ajuns la un "acord istoric" pentru reducerea datoriei Greciei

Acordul prevede prelungirea cu zece ani a scadentei unor imprumuturi de 96 de miliarde de euro din programul de asistenta financiara (aproximativ 40% din totalul pe care Grecia trebuie sa-l plateasca in urmatoarele decenii zonei euro) . Maturitatea creditelor a fost prelungita din 2023 pana in 2033. De asemenea, va fi majorata ultima transa din programul de ajutor pe care o va primi Grecia pentru ca tara sa-si construiasca rezerve de numerar necesare in urmatoarele luni.La reuniunea de la Luxemburg, oficialii zonei euro au salutat "acordul istoric", dupa opt ani in care Grecia a beneficiat de trei programe de asistenta financiara pentru a evita intrarea in faliment si a suferit cea mai grava recesiune a oricarei economii europene din timpurile moderne."Este un moment exceptional. Criza elena se incheie in aceasta noapte la Luxemburg", a afirmat comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama, Pierre Moscovici.Acordul era vital pentru a reasigura investitorii ca datoria Greciei este sustenabila, inainte ca Atena sa revina pe piete pentru a-si finanta cheltuielile."Grecia a trecut in alta etapa. Toti am facut eforturi deosebite pentru a finaliza cu incredere al treilea program de asistenta financiara", a afirmat ministrul elen de Finante, Euclid Tsakalotos.Germania a fost reticenta in privinta majorarii ultimei transa din programul de ajutor pe care o va primi Grecia dar in final a acceptat cresterea sumei de la 11,7 la 15 miliarde de euro, astfel incat Atena va ramane cu rezerve de numerar in valoare de 24,1 miliarde de euro, suficiente pentru ca tara sa nu acceseze pietele cel putin in urmatoarele 22 de luni.Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a salutat acordul, dar a afirmat ca "inca are unele rezerve" privind sustenabilitatea datoriei pe termen lung a Greciei.Conform acordului, Grecia va trebui sa mentina un excedent bugetar primar, care exclude plata datoriei, de 3,5% din PIB pana in 2022, tinta fiind ca excedentul sa ramana la 2,2% din PIB pana in 2060.Datoria publica a Greciei, tara care a beneficiat de trei programe de asistenta in ultimii opt ani, este de aproximativ 180% din PIB, iar atat autoritatile de la Atena cat si institutiile creditoare considera ca este necesara o restructurare pentru a o face sustenabila in viitor, o initiativa la care s-a opus pana acum Germania.