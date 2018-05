Grecia a ajuns la un acord cu creditorii sai internationali privind pachetul de reforme

Atena urmeaza sa prezinte reformele la intalnirea Eurogrupului din 24 mai si sa le implementeze inaintea reuniunii din 21 iunie a ministrilor de Finante din zona euro, transmit AFP, Reuters si site-ul greekreporter.com.Dupa opt ani in care a beneficiat de sprijin financiar international in valoare de 260 de miliarde de euro, Grecia spera sa puna capat celui de-al treilea program de de asistenta financiara in data de 20 august 2018.Desi economia elena este intr-o situatie mult mai buna decat la debutul crizei datoriilor, nivelul datoriei ramane nesustenabil, la aproximativ 180% din PIB, cel mai ridicat nivel din zona euro."Dupa atat de multi ani in care s-a confruntat cu dificultati, Grecia este in sfarsit in linie dreapta", a afirmat comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici.In ultimele zile, expertii Uniunii Europene (UE), Bancii Centrale Europene (BCE) si Fondului Monetar International (FMI) s-a intalnit cu reprezentantii Guvernului de la Atena au discutat ultima revizuire a acordului de asistenta, programul de privatizare, revizuirea administratiei de stat si dereglementarea pietei energiei dominata de stat.