Grecia a incasat din turism peste 16 miliarde de euro. Anul 2018 i-a adus 33 de milioane de vizitatori, majoritatea din UE

Conform statisticii oficiale, anul trecut, veniturile generate din turism de catre statul elen au crescut cu 10%, pana la la 16,086 miliarde de euro.In acest sens, aproape sapte din zece euro din venituri au provenit de la cetatenii Uniunii Europene (UE), care au vizitat anul trecut Grecia. Acestia au cheltuit 11,109 miliarde de euro, un avans de 11,5% fata de 2017.Cetatenii din afara UE care au sosit, in 2018, in Grecia au generat venituri e 4,645 miliarde de euro, mai mult cu 7,5%, comparativ cu anul precedent.Datele publicate de Banca Centrala a Greciei arata ca tensiunile geopolitice continua sa aiba un impact semnificativ asupra turismului. De exemplu, in 2018, cand relatiile intre Grecia si Rusia s-au deteriorat semnificativ, veniturile obtinute de la turistii rusi care au vizitat statul elen s-au redus cu aproape o cincime.Pe de alta parte, imbunatatirea relatiilor dintre Grecia si SUA in 2018 a dus la o crestere de 27,8% a veniturilor generate de turistii americani, la impresionanta suma de 1,040 miliarde de euro.Operatorii din turism din Grecia estimeaza ca 2019 ar putea fi an foarte bun din punctul de vedere al numarului de turisti si al veniturilor generate de catre acestia, continuandu-se, astfel, tendinta crescatoare care a inceput in urma cu cinci ani.Conform unui studiu al Consiliului Mondial al Turismului si Calatoriilor (WTTC), industria calatoriilor si a turismului din Grecia a crescut, anul trecut, cu 6,9%, un ritm de trei ori si jumatate mai ridicat decat al intregii economii elene.Turismul a avut, in 2018, un aport de 20,6% la PIB-ul Greciei, fata de un nivel de doar 10,4% pe plan mondial, conform datelor WTTC. Aceasta inseamna ca unul din cinci euro cheltuiti anul trecut in Grecia au provenit din industria calatoriilor si turismului, a carei cifra de afaceri s-a ridicat la 37,5 miliarde euro.Un sfert din numarul angajatilor eleni lucreaza in turism, adica aproximativ 988.600 de locuri de munca sunt legate de acest sector, arata datele WTTC.Turismul este un motor-cheie al economiei Greciei, tara care in luna august a anului trecut a pus capat celui de-al treilea program de asistenta financiara internationala convenit dupa criza financiara din 2010.