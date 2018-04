Grecia a inregistrat venituri record din turism, in 2017

De asemenea, cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG), informeaza publicatia Kathimerini.Numarul total de nopti petrecute in Grecia - a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana - a crescut cu 10,4% anul trecut, la 213,51 milioane, dar media ramane de sapte nopti, aproape la fel ca in 2016.Sosirile vizitatorilor straini au urcat cu 7,4% in 2017, la nivelul record de 30,16 milioane, de la 28,07 de milioane in 2017, in timp ce numarul turistilor care au venit pe calea aerului a crescut cu 9,9%.In 2017, numarul turistilor din Germania a crescut cu 18,1% (3,7 milioane), din Marea Britanie cu 3,7% (trei milioane), din Franta cu 8,1%, din SUA cu 11,1% (865.000), in timp ce numarul turistilor din Rusia a scazut cu 1,1%.Grecia se bazeaza pe monumentele istorice si plajele sale pentru relansarea economica.Sectorul turismului este principala sursa de venit a Greciei, fiind responsabil pentru 17% din PIB, cu 20% din populatie angajata.