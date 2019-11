Grecia a platit anticipat o parte din creditul luat de la FMI

Grecia a platit 2,7 miliarde de euro din creditul primit de la FMI. Achitarea anticipata permite Atenei sa-si scada costurile cu serviciul datoriei, deoarece imprumuturile de la FMI au o dobanda mai ridicata decat cea platita in prezent de Grecia pe pietele de obligatiuni.Luna trecuta, Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - a fost de acord sa permita Greciei sa restituie, inainte de scadenta, o parte din suma imprumutata de la Fondul Monetar International.Imprumuturile luate de Grecia de la FMI se ridica la aproximativ noua miliarde de euro."Restituirea inainte de scadenta a unei parti din creditul FMI este benefica atat pentru Grecia, cat si pentru Mecanismul European de Stabilitate", a afirmat seful ESM, Klaus Regling.In timpul crizei datoriilor din perioada 2010-2015, Grecia s-a aflat in imposibilitatea de a accesa imprumuturi de pe pietele de obligatiuni si a fost nevoita sa apeleze la credite masive de la FMI si de la guvernele din zona euro. Anul trecut, Grecia a finalizat al treilea pachet de asistenta financiara si de atunci randamentele sale se imbunatatesc, mai ales ca in 25 octombrie agentia de evaluare financiara S&P a revizuit in crestere ratingul de credit la "BB minus", cu perspectiva pozitiva, ceea ce inseamna ca ar putea urma o noua imbunatatire a calificativului.Daca reformele din Grecia continua si ratingul sau va fi revizuit in crestere, la nivelul "investment grade" (recomandat pentru investitii), atunci datoria sa ar putea fi achizitionata de BCE, ceea ce ar reprezenta "o diferenta uriasa", a apreciat Didier Saint Georges, director la firma de gestionare a activelor Carmignac.