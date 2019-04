Grecia ar putea achita anticipat o parte din creditul de la FMI

Este vorba de un credit in valoare de 3,5-4 miliarde de euro, cu o rata a dobanzii de peste 5%, reprezentand transele pentru 2019 si 2020, a sugerat Tsakalotos in declaratiile acordate postului de radio Thessaloniki. Economiile rezultate vor fi folosite pentru a reduce taxele si a imbunatati politica sociala, a adaugat ministrul elen de Finante.Saptamana trecuta, Klaus Regling, directorul general al Mecanismului European de Stabilitate (ESM), a sugerat ca ar fi "intelept" din partea Greciei sa achite anticipat creditele catre FMI deoarece ele sunt mai scumpe decat randamentele pe care le plateste in prezent Atena pentru a se imprumuta de pe pietele de obligatiuni.Declaratia a fost facuta la reuniunea Eurogrup de la Bucuresti, unde ministrii de Finante din zona euro au anuntat acordarea unei transe de aproape un miliard de euro Greciei, ca parte a programului de monitorizare a reformelor dupa incheierea programului de asistenta financiara.Atena poate accesa banii cu conditia sa-si respecte angajamentele privind reformele, in special legea care extinde protectia oferita debitorilor impotriva procedurilor de executare silita a resedintelor primare, care face parte dintr-un pachet mai amplu de masuri destinate accelerarii procesului de curatare a bilantului bancilor.Transa de aproape un miliard de euro va majora rezerva financiara (buffer) si va permite tarii sa se imprumute la rate mai favorabile de pe piete.Este prima transa din pachetul de 4,8 miliarde de euro pe care creditorii din zona euro s-au angajat sa-l acorde Greciei pana in 2022, ca parte a unui program acordat dupa incheierea asistentei financiare. In schimb, autoritatile de la Atena trebuie sa continue reformele.O parte din bani vin din profiturile generate de bancile centrale din zona euro de pe urma portofoliilor lor de obligatiuni guvernamentale grecesti.