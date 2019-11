Grecia ar putea introduce un impozit unic pentru a-i atrage pe strainii bogati

Guvernul de la Atena, care de la instalare, in luna iulie, cauta modalitati pentru a stimula cresterea economica, ar urma sa anunte joi noul proiect pentru cei care vor putea beneficia de statutul de non-domiciled (non-dom), adica cei care vor putea pretinde ca traiesc in Grecia chiar daca au domiciliul in alta tara.Programul non-dom face parte dintr-o reforma mai ampla a sistemului de taxe ce include reducerea nivelului de impozitare pentru companii si gospodarii si o taxa unica de 15% pentru optiunile pe actiuni (stock options).Guvernul condus de premierul Kyriakos Mitsotakis mizeaza pe o crestere economica de 2,8% in 2020, un nivel considerat optimist de creditorii internationali si alte institutii. In acest sens, Guvernul de la Atena a deblocat proiectul Hellinikon, care prevede transformarea unui aeroport dezafectat intr-un proiect imobiliar, si a acordat grupului minier Eldorado Gold Corp permisiunea de a investi intr-o mina de aur din nordul Greciei. De asemenea, autoritatile intentioneaza sa accelereze programul de privatizari.Insa principala provocare penrtu Grecia este atragerea de investitii care sa creeze locuri de munca, avand in vedere ca investitiile de capital fix se situau la 20,6% din PIB inainte de criza datoriilor iar estimarile Guvernului pentru 2020 arata ca aceste investitii de capital fix se vor situa la 13,1% din PIB.Potrivit noului plan, investitorii dispusi sa isi mute rezidenta in Grecia vor plati o taxa unica de 100.000 de euro plus o suma de 20.000 de euro pentru fiecare membru al familiei. Beneficiarii acestui program vor fi obligati sa fie in Grecia cel putin 183 de zile pe an, a declarat pentru Bloomberg un oficial guvernamental. De asemenea, beneficiarii vor trebui sa investeasca 500.000 de euro in economia Greciei in primii trei ani de rezidenta. Programul se va intinde pe o perioada de 15 ani.In cazul investitorilor care plaseaza 1,5 milioane euro in active grecesti, impozitul unic va fi redus la jumatate iar investitiile de trei milioane de euro vor permite reducerea impozitului unic la 25.000 de euro. O clauza speciala ii va proteja pe beneficiari de posibilele modificari adoptate de viitoarele guverne.O propunere separata destinata sa atraga mai multe companii in Grecia prevede o taxa unica de 15% pentru cei care care beneficiaza de planuri de optiuni pe actiuni, in loc sa le taxeze drept venituri la momentul acordarii. Masura este destinata stimularii investitiilor in sectorul tehnologic, reducerii taxarii la nivelul managerilor si stoparii fugii creierelor din Grecia.Proiectul de act normativ ar urma sa fie adoptat de Parlament pana la finele acestei luni.