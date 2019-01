Grecia ar putea majora luna viitoare salariul minim pana la 650 de euro

"Va cer, dupa un deceniu de reduceri salariale, sa faceti inca un pas istoric", a afirmat Tsipras, solicitand Guvernului de la Atena sa aprobe propunerea ministrului Muncii de majorare a salariului minim lunar la 650 de euro, de la 586 euro in prezent.De asemenea, premierul Greciei a propus ca salariul minim lunar pentru tinerii sub 25 de ani sa fie desfiintat.Planul trebuie aprobat de Parlament in urmatoarele zile si ar putea intra in vigoare luna viitoare, asa cum spera Guvernul de la Atena.Majorarea vine in urma consultarilor intre reprezentantii Executivului, ai sindicatelor si ai angajatorilor din Grecia.In 2012, cand Grecia a intrat in recesiune, autoritatile de la Atena au redus salariul minim lunar cu 22%, la 586 de euro. Anul acesta, Grecia ar urma sa inregistreze un avans al economiei de 2,5%, iar rata somajului ar urma sa scada la 18,2%, de la 19,6% in 2018.In noiembrie, Comisia Europeana a aprobat primul buget al Greciei dupa incheierea programului de asistenta financiara si a cerut autoritatilor de la Atena sa accelereze reformele si sa ramana vigilente.Executivul comunitar a precizat ca a adoptat primul raport privind Grecia in contextul dispozitivului de supraveghere consolidata care a fost instituit dupa incheierea programului de sprijin pentru stabilitate, din cadrul Mecanismului European de Stabilitate, la 20 august 2018.Raportul concluzioneaza ca proiectul de plan bugetar pentru 2019 prezentat de Grecia asigura conformitatea cu angajamentul sau de a atinge un excedent primar de 3,5% din PIB."Progresele inregistrate in ceea ce priveste reformele din alte domenii sunt considerate a fi inegale, iar autoritatile vor trebui sa accelereze punerea lor in aplicare pentru a-si atinge obiectivele. Activarea masurilor de politica contingenta privind datoria, convenite ca parte a pachetului semnificativ de masuri privind datoria, aprobat in cadrul reuniunii Eurogrupului din 22 iunie 2018, va fi conditionata de o evaluare pozitiva in al doilea raport efectuat in cadrul dispozitivului de supraveghere consolidata. Acest raport va fi publicat in prima parte a anului viitor", se arata in comunicatul CE.Grecia, a carei datorie publica se ridica la 180% din PIB, a primit ajutoare financiare in valoare de 280 miliarde de euro incepand din 2010.In prezent, Grecia se pregateste sa urmeze exemplul altor victime ale crizei financiare - Irlanda, Spania, Portugalia si Cipru - care au reusit sa atraga investitorii pe termen lung pe pietele lor de obligatiuni si astfel sa se poata finanta independent.