Grecia: Bancile si-au redus stocul de credite neperformante cu peste 15 miliarde de euro

Astfel, nivelul imprumuturilor cu probleme a scazut la 74 de miliarde de euro, de la 89,6 miliarde de euro la 30 septembrie 2018, in cazul celor mai mari banci elene, respectiv Piraeus, NBG, Eurobank si Alpha.Analistii avertizeaza ca in urmatoarele trimestre bancile vor raporta pierderi in urma vanzarii creditelor neperformante, desi bancherii au dat asigurari ca nu va fi afectat indicele de adecvare a capitalului.In scopul imbunatatirii rezultatelor financiare, creditorii eleni isi vor reduce cheltuielile operationale, pe fondul cresterii graduale a activitatilor, care ar urma sa majoreze veniturile din taxe si dobanzi.Rezultatele financiare pentru trimestrul trei din 2019 arata ca cele patru banci si-au imbunatatit castigurile: Profitul NBG a urcat la 396,7 milioane de euro, de la 63,7 milioane de euro anul trecut, castigurile Alpha au crescut de la 53,7 milioane de euro in 2018 la 91,5 milioane de euro, profitul Eurobank s-a majorat usor, la 82,1 milioane de euro, in timp ce Piraeus, care anul trecut inregistra pierderi de 300 de milioane de euro, a anuntat un profit de 87,1 milioane de euro.Comisia Europeana estimeaza ca Grecia va inregistra o crestere economica de 2,2% in acest an si un avans de 2,3% in 2020. Modul in care va evolua economia Greciei in lunile urmatoare va fi crucial pentru sprijinirea sau impiedicarea planurilor bancilor de a-si reduce creditele neperformante.Stocul de credite neperformante (NPL) in tarile Uniunii Europene s-a injumatatit in ultimii patru ani, dar ramane la un nivel ridicat la bancile din Grecia si Cipru, se arata intr-un raport al Autoritatii Bancare Europene (EBA), publicat luna aceasta.Nivelul ridicat al imprumuturilor cu probleme afecteaza profitabilitatea si capacitatea de creditare a bancilor, avertizeaza EBA. Institutia informeaza ca stocul de credite neperformante din bilanturile bancilor europene a scazut de la 1.150 miliarde de euro in iunie 2015 (cand se situau la 6% din totalul imprumuturilor), la 636 de miliarde de euro (sau 3% din totalul imprumuturilor), in iunie 2019.Scaderea nivelului creditelor neperformante vine ca urmare a interventiei autoritatilor de reglementare, "a determinarii politice" pentru rezolvarea problemei in mod corespunzator si in urma sprijinului provenit de pe urma cresterii economice si a ratelor scazute ale dobanzilor, se arata in raportul EBA.In Grecia, rata creditelor neperformante era de 39,2% in iunie 2019, iar in Cipru de 21,5%. Alte cinci state membre UE au o rata de peste 5%.