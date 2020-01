Grecia emite obligatiuni pe 15 ani, o premiera dupa criza financiara

Autoritatea pentru gestionarea datoriei publice de la Atena spera sa obtina pana la 2,5 miliarde de euro (2,75 miliarde de dolari) in prima emisiune de bonduri cu scadenta dupa 2023, anul in care se incheie pachetul de masuri adoptat de creditorii internationali pentru a atenua povara datoriei Greciei.Vineri, agentia de evaluare Fitch a imbunatatit ratingul suveran al Greciei de la "BB minus" la "BB", perspectiva atribuita fiind pozitiva."Daca in urma cu 10 ani Grecia era persona non grata pe pietele financiare internationale, acum intentioneaza sa imprumute intre 2 si 2,5 miliarde de euro la o dobanda de 2% prin emiterea de euroobligatiuni cu scadenta in februarie 2035", a declarat luni un responsabil grec.Autoritatea pentru gestionarea datoriei publice a mandatat bancile Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, HSBC si JP Morgan sa intermedieze acest imprumut.Marti, randamentele obligatiunilor guvernamentale elene pe zece ani au scazut la 1,175%, cel mai redus nivel din ultimele trei luni.Anul trecut, obligatiunile elene au inregistrat cele mai bune performante din Europa, pe fondul redresarii economiei si a stabilitatii politice.Grecia vrea sa profite de nivelul redus al dobanzilor existente in prezent pe piete financiare, precum si de imbunatatirea ratingului sau suveran. Conform proiectului de buget pe 2020, autoritatile de la Atena intentioneaza sa imprumute intre patru si opt miliarde de euro de pe pietele financiare.