Grecia: Greva marinarilor continua si marti

Luni, "nu a fost efectuata nicio legatura maritima intre principalele porturi din cauza unei greve de 24 de ore a marinarilor", a declarat pentru AFP un responsabil de la politia portuara.La randul sau, Federatia Navala Panelena (PNO) a salutat "participarea generala" la greva de luni si totodata a anuntat "continuarea si inasprirea miscarii de protest prin continuarea grevei, incepand de marti, de la ora locala 06.00 (03.00 GMT), si pana miercuri la ora locala 6.00, pentru toate categoriile de nave".Greva marinarilor intervine in mijlocul perioadei de reintoarcere din vacante, iar companiile de ferry boat-uri au fost nevoite sa isi extinda duminica programul pentru a face fata afluxului de calatori.Companiile de ferry boat-uri au estimat luni ca greva va afecta aproximativ 180.000 de persoane care si-au rezervat o calatorie spre si dinspre insulele care constituie unele din cele mai populare destinatii turistice ale Greciei, precum Mykonos, Santorini sau Creta.In replica, Federatia Navala Panelena (PNO), care solicita o majorare salariala de 5%, a subliniat ca timp de opt ani consecutivi, marinarii nu au primit niciun euro in plus la salariu si in consecinta a solicitat pasagerilor sa dea dovada de intelegere si sa ii sprijine.Aceasta este prima greva de protest declansata dupa ce la data de 20 august 2018 Grecia a pus punct in mod oficial celor trei programe de asistenta financiara convenite cu UE si FMI dupa 2010. Odata cu terminarea acestor programe, care au fost insotite de masuri stricte de austeritate, premierul grec Alexis Tsipras a promis vineri ca va majora salariul minim pe economie, care a coborat pana la 586 de euro pe luna de la aproximativ 760 de euro pe luna inaintea crizei.Turismul este un sector cheie al economiei Greciei iar sosirile de turisti ar urma sa atinga un nivel record in acest an.