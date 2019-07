Grecia introduce controale suplimentare din cauza pestei porcine africane din Bulgaria si Romania

Ministerul Agriculturii, precum si Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Grecia, urmaresc cu atentie evolutia pestei porcine africane in Bulgaria si Romania.De asemenea, Ministerul Agriculturii de la Atena a convocat o reuniune extraordinara pentru a discuta cu fermierii masurile de prevenire a extinderii epidemiei in Grecia.Zonele din apropierea granitei cu Bulgaria sunt controlate temeinic, iar verificarile la punctele de trecere a frontierei sunt permanente.Vineri, Grecia a interzis importurile de carne de porc din tara vecina Bulgaria din cauza focarelor de pesta porcina africana, a anuntat ministrul bulgar al Agriculturii, Dessislava Taneva.Autoritatile bulgare au detectat pana acum 21 de focare de pesta porcina africana, la porcii crescuti in gospodarii sau in ferme. Peste 50.000 de porci au fost sacrificati luna aceasta, iar pretul carnii de porc a crescut semnificativ.In trei districte din Bulgaria - Plevna, Razgrad si Ruse - este stare de urgenta din cauza pestei porcine africane.Bulgaria intensifica masurile de prevenire a raspandirii pestei porcine africane si de protejare a industriei de crestere a porcilor, evaluata la 600 milioane de leva (344 milioane de dolari), a anuntat saptamana trecuta Desislava Taneva.Companiile din silvicultura vor plati 150 de leva pentru fiecare mistret ucis, in conditiile in care autoritatile bulgare vor sa reduca semnificativ densitatea populatiei de porci mistreti in zonele aflate la 20 de kilometri de focarele de pesta porcina africana, a anuntat la o conferinta de presa Desislava Taneva. Oficialul a adaugat ca vor fi adoptate masuri de control a traficului in zonele afectate si la frontiera, cu ajutorul politiei si al armatei, vor fi dezinfectate fermele si va fi restrictionata vanzarea carnii de porc si a celei procesate.Seful Agentiei pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA), Damyan Iliev, aprecia recent ca valoarea pagubelor provocate in cazul in care tara nu reuseste sa stopeze epidemia se va ridica la doua miliarde de leva.Guvernul de la Sofia a alocat 3,7 miliarde de leva pentru combaterea pestei porcine africane, in conditiile in care in Bulgaria sunt 1,2 milioane de porci crescuti in ferme.Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pesta porcina africana nu afecteaza omul, ci doar porcii domestici si mistretii.