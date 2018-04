Grecia isi vinde cea mai mare companie de rafinare, in urma acordului cu creditorii

Hellenic Petroleum este a treia companie de rafinare din Europa cu o valoare de piata de 2,6 miliarde euro

Agentia de privatizare din Grecia (HRDAF) a precizat ca va vinde un pachet de 50,1% din actiunile Hellenic Petroleum, iar partile interesate (care trebuie sa aiba o experienta de cel putin trei ani in industria de petrol si gaze) trebuie sa isi exprime interesul pana la data de 18 mai.Potrivit unui document publicat pe pagina de Internet a HRDAF, procedura de licitatie se va desfasura in doua faze: una de preselectie si una de depunere a ofertelor angajante. HRDAF a precizat ca tranzactia va fi doar in numerar, transmite Reuters.La inceputul acestei luni, actionarii principali - HRADF si Paneuropean Oil and Industrial Holding (Latsis Group) - au cazut de acord sa vanda un pachet de cel putin 50,1% din actiunile Hellenic Petroleum.Pachetul de actiuni pe care fiecare dintre cei doi actionari principali il va vinde va fi decis la o data ulterioara, atunci cand investitorii de pe lista scurta vor fi invitati sa depuna oferte angajante.Paneuropean Oil and Industrial Holding detine 45,5% din actiunile Hellenic Petroleum, iar statul grec detine o participatie de 35,5%.Grecia a strans aproximativ 4,7 miliarde de euro din privatizari incepand din 2010, cand a semnat primul acord de asistenta cu creditorii internationali, iar obiectivul autoritatilor de la Atena este sa mai obtina alte trei miliarde euro pana in 2019.