Grecia mai relaxeaza masurile de austeritate, insa cetatenii tot nu pot scoate mai mult de 5.000 de euro lunar de la bancomate

Autoritatile din Grecia au introdus pentru prima data restrictii asupra miscarilor de capital in luna iunie 2015, pentru a pune capat unor iesiri masive de fonduri din banci in momentul maxim al crizei datoriilor, criza care a dus la cel de-al treilea acord de asistenta financiara convenit de Grecia cu creditorii internationali dupa 2010.In vara lui 2015, Guvernul grec a obligat bancile autohtone sa isi inchida portile timp de aproape 20 de zile si sa limiteze retragerile de fonduri la doar 60 de euro pe zi, in ideea de a evita un colaps al sistemului bancar elen, transmite DPA.Ca parte a masurilor de atenuare a restrictiilor asupra miscarilor de capital, Ministerul de Finante a anuntat ca limita de numerar pentru calatoriile peste hotare va fi majorata de la 2.300 de euro la 3.000 euro.Tot luni, Institutul elen de statistica (Elstat) a anuntat ca economia Greciei a crescut in ritm anual cu 2,3% in primul trimestru al acestui an comparativ cu un avans de 2% in ultimele trei luni ale anului trecut. Daca tendinta se mentine, Grecia va reusi sa-si indeplineasca tinta de crestere de 1,9% in 2018.Analistii sunt de parere ca, prin relaxarea controalelor asupra miscarilor de capital, Guvernul grec vrea sa demonstreze ca este optimist cu privire la evolutia economiei si, totodata, sa dea un vot de incredere sistemului bancar.