Guvernul le da voie grecilor sa scoata mai multi bani din bancomate, insa plafonul ramane tot sub 100 de euro pe zi

Potrivit unui decret al Ministerului de Finante publicat in Monitorul Oficial, incepand cu data de 1 martie, persoanele fizice vor putea sa retraga lunar o suma de pana la 2.300 de euro din conturile bancare, fata de maxim 1.800 de euro in prezent. De asemenea, vor fi ridicate restrictiile referitoare la deschiderea de noi conturi bancare, transmite Reuters.Analistii sunt de parere ca prin relaxarea controalelor asupra miscarilor de capital, Guvernul grec vrea sa demonstreze ca este optimist cu privire la evolutia economiei si totodata sa dea un vot de incredere sistemului bancar.Autoritatile de la Atena au introdus pentru prima data restrictii asupra miscarilor de capital in luna iunie 2015, pentru a pune capat unor iesiri masive de fonduri din banci in momentul maxim al crizei datoriilor, criza care a dus la cel de-al treilea acord de asistenta financiara convenit de Grecia cu creditorii internationali dupa 2010.In vara lui 2015, Guvernul grec a obligat bancile domestice sa isi inchida portile timp de aproape 20 de zile si sa limiteze retragerile de fonduri la doar 60 de euro pe zi, in ideea de a evita un colaps al sistemului bancar elen.Dupa ce guvernul SYRIZA si creditorii internationali (UE-FMI-BCE) au cazut de acord asupra celui de-al treilea acord de asistenta financiara, controalele asupra miscarilor de capital au fost relaxate gradual.