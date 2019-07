Grecia: Noul guvern adopta reduceri fiscale pentru ca populatia sa poata face fata datoriilor

Conform noilor masuri, persoanele care au datorii la stat si la fondurile de pensii pot plati sumele datorate in 120 de rate lunare. In plus, impozitele pe proprietate vor fi reduse in medie cu 22%.Intr-o dezbatere televizata, ministrul finantelor Christos Staikouras a declarat ca populatia datoreaza statului peste 104 miliarde de euro.'Problemele cetatenilor nostri nu pot astepta' a spus Mitsotakis. 'Ajutam milioane de oameni si afaceri ... Vrem sa reinviem clasa de mijloc si sectorul imobiliar' a adaugat el, spunand ca aceste masuri vor stimula economia.Alte reduceri fiscale vor fi aprobate de parlament saptamana viitoare. Printre acestea se numara si cea care prevede ca cei care castiga pana in 10.000 de euro/an vor beneficia de reduceri fiscale de la 22% la 9%.Partidul premierului Mitsotakis Nea Dimokratia (ND) a castigat alegerile parlamentare din 7 iulie cu 39.6% din voturi. Partidul fostului premier de stanga Alexis Tsipras s-a clasat pe locul al doilea cu 31.5% din voturi. ND a obtinut suficiente voturi pentru a putea guverna singur.Alegerile au reflectat nemultumirea pe scara larga a populatiei fata de premierul Tsipras, dupa patru ani de austeritate din cauza reformelor pe care guvernul elen a fost nevoit sa le implementeze in schimbul planului de salvare international. Grecia, afectata de o criza financiara profunda din 2010, a iesit din programele planului international de salvare abia in august anul trecut.