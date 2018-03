Vin banii si la Atena! Grecii primesc luna aceasta un nou imprumut in valoare de 5,7 miliarde de euro

"Am fost informat ca toate actiunile precedente au fost finalizate", a afirmat Mario Centeno, adaugand ca Mecanismul European de Stabilitate (MES) va aproba probabil noile imprumuturi pentru Atena dupa ce vor fi incheiate procedurile parlamentare nationale."Astfel va fi deschisa calea pentru acordarea unei transe de 5,7 miliarde de euro, in a doua jumatate a lunii martie", a explicat presedintele Eurogrup.Acesta a adaugat ca analiza finala a reformelor din Grecia este in desfasurare si se discuta posibile masuri pentru reducerea poverii datoriei.