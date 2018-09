Grecii incep sa-si poata misca din nou banii cu mai multa lejeritate, dupa ani intregi de restrictii

Ministerul de Finante a precizat ca decizia va intra in vigoare in data de 1 octombrie.Ca parte a masurilor de atenuare a restrictiilor asupra miscarilor de capital impuse in urma cu trei ani, grecii care se afla in afara tarii vor putea retrage de la bancile de peste hotare pana la 5.000 euro, de la 3.000 euro in prezent.De asemenea, plafonul pentru sumele in valuta care pot fi transferate din Grecia in alte tari a fost majorat de la 3.000 euro la 10.000 euro.Oamenii de afaceri si companiile vor putea trimite peste hotare pana la 100.000 euro, de la 40.000 euro in prezent, ca parte a activitatilor lor de afaceri."Decizia reprezinta inca un pas in calea ridicarii graduale a tuturor restrictiilor. Autoritatile au ca obiectiv ridicarea restrictiilor asupra miscarilor de capital cat mai curand posibil", se arata in comunicatul Ministerului de Finante.Autoritatile din Grecia au introdus pentru prima data restrictii asupra miscarilor de capital in luna iunie 2015, pentru a pune capat unor iesiri masive de fonduri din banci in momentul maxim al crizei datoriilor, criza care a dus la cel de-al treilea acord de asistenta financiara convenit de Grecia cu creditorii internationali dupa 2010. In vara lui 2015, Guvernul grec a obligat bancile autohtone sa isi inchida portile timp de aproape 20 de zile si sa limiteze retragerile de fonduri la doar 60 de euro pe zi, in ideea de a evita un colaps al sistemului bancar elen.Analistii sunt de parere ca, prin relaxarea controalelor asupra miscarilor de capital, Guvernul grec vrea sa demonstreze ca este optimist cu privire la evolutia economiei si, totodata, sa dea un vot de incredere sistemului bancar.In 20 august, Comisia Europeana a salutat incheierea, cu succes, a programului de sprijin cu Grecia si si-a exprimat speranta ca acesta este inceputul unei noi ere pentru tara cu cea mai mare povara a datoriilor din zona euro si Uniunea Europeana.Grecia a beneficiat de asistenta financiara din partea partenerilor sai europeni incepand din 2010. Autoritatile din Grecia au solicitat un nou program de stabilitate din cadrul Mecanismului European de Stabilitate (MES), la 8 iulie 2015. La 20 august 2015, Comisia Europeana a semnat, in numele MES, un Memorandum de intelegere pentru un program de sprijin pe trei ani.Sectorul financiar se afla in prezent intr-o pozitie mult mai puternica, urmare a unor operatiuni reusite de recapitalizare, a unei revizuiri generale a guvernantei bancilor si a implementarii unei strategii de reducere a creditelor neperformante, care trebuie sa fie sustinuta, apreciaza Comisia Europeana.In total, incepand cu 2010, Greciei i-au fost acordate imprumuturi in valoare de 288,7 miliarde euro: 256,6 miliarde euro din partea partenerilor europeni si 32,1 miliarde euro din partea Fondului Monetar International (FMI) .