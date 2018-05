Grecia se bazeaza pe banci pentru relansarea economiei dupa finalizarea programului de asistenta

Premierul Alexis Tsipras urmeaza sa prezinte luni Cabinetului sau un plan de 110 pagini in care prioritatile principale sunt reducerea creditelor neperformante, eliminarea restrictiilor de capital si imbunatatirea guvernantei bancare. Aceste masuri vor creste "capacitatea sectorului bancar de a deservi nevoile economiei reale", se arata intr-o copie a documentului consultata de Bloomberg News.In cadrul procesului de "transformare a sectorului financiar din Grecia", Guvernul de la Atena promite sa infiinteze banci cooperatiste care sa opereze la nivel regional pentru a finanta firme mici si mijlocii si afaceri locale. Mentinerea unui nivel adecvat de capitalizare in primele patru banci "este un element foarte important al strategiei". Sectorul bancar din Grecia est cel mai concentrat din zona euro, in conditiile in care bancile de importanta sistemica detin 96% din active.Bancile grecesti, care luna trecuta au trecut testele de stres ale Bancii Centrale Europene, sunt afectate de un nivel ridicat al creditelor neperformante, aproape 50% din totalul creditelor. Avand in vedere nivelul ridicat al creditelor neperformante, managementul acestora este considerat crucial pentru ca bancile sa se poata concentra pe functiile lor comerciale si sa sprijine afacerile viabile si economia reala. In acest sens, Guvernul intentioneaza sa analizeze costurile si beneficiile pentru adoptarea unei proceduri alternative de solutionarea a creditelor bancare neperformante, precum infiintarea unei companii de administrare a activelor in conformitate cu cele mai recente linii directoare ale Comisiei Europene.Nu in ultimul rand, eliminarea restrictiilor asupra miscarilor de capital vizand inchiderea si deschiderea de noi conturi vor completa liberalizarea tranzactiilor bancare domestice, punand capat controalelor introduse in 2015. Majorarea limitelor pentru capitalul transferat peste hotare pentru companii si persoane fizice va facilita, de asemenea, activitatea economica.O serie de instrumente pentru finantarea IMM-urilor in combinatie cu alte entitati, precum Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, vor fi infiintate pentru sprijinirea economiei, pe langa planul Guvernului pentru o Banca Elena de Dezvoltare (Hellenic Development Bank) . Aceasta va ajuta la finantarea IMM-urilor si startup-urilor, cooperativelor si entitatilor publice. HDB nu se va concentra pe retail banking ci ar putea actiona ca un intermediar wholesale pentru bancile comerciale, investitorii privati si alti intemediari financiari.Zilele trecute, Grecia a ajuns la un acord tehnic cu creditorii cu privire la finalizarea procedurii de revizuire a programului de asistenta, cea ce permite decidentilor sa inceapa sa elaboreze cadrul pentru monitorizarea post-program si sa stabileasca ce fel de conditii vor fi atasate pentru o restructurare a datoriilor. Ministrul grec de Finante, Euclid Tsakalotos, a spus ca un astfel de mecanism va fi discutat la reuniunea Eurogrupului din 21 iunie.