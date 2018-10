Grecia si-ar putea plati mai devreme creditele catre BCE si FMI

Grecia, a carei datorie publica se ridica la 180% din PIB, a primit ajutoare financiare in valoare de 280 miliarde de euro incepand din 2010, transmite Reuters.Banca Centrala Europeana detine aproximativ 12 miliarde de euro din datoria Greciei, cu o scadenta medie de patru ani, in timp ce Fondul Monetar International are aproximativ zece miliarde de euro, cu o scadenta medie de trei ani."Autoritatile de la Atena intentioneaza sa plateasca mai devreme datoriile catre BCE si FMI. Acesta este un tip de restructurare deoarece schimbam o datorie scumpa pe una ieftina", a declarat Euclid Tsakalotos.Acesta a explicat ca o parte din semnificativa rezerva financiara (buffer) a tarii poate fi folosita pentru ca bancile sa-si achite datoriile catre BCE si FMI.Rezerva financiara, care totalizeaza aproximativ 24 de miliarde de euro, acopera necesitatile Greciei pentru o perioada de cel putin doi ani.Guvernele din zona euro au reusit in iunie, dupa indelungi negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregatea sa incheie, in 20 august, al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro.Acordul prevede prelungirea cu zece ani a scadentei unor imprumuturi de 96 de miliarde de euro din programul de asistenta financiara (aproximativ 40% din totalul pe care Grecia trebuie sa-l plateasca in urmatoarele decenii zonei euro) . Maturitatea creditelor a fost prelungita din 2023 pana in 2033. De asemenea, va fi majorata ultima transa din programul de ajutor pe care o va primi Grecia pentru ca tara sa-si construiasca rezerve de numerar necesare in urmatoarele luni.In prezent, Grecia se pregateste sa urmeze exemplul altor victime ale crizei financiare, Irlanda, Spania, Portugalia si Cipru, care au reusit sa atraga investitorii pe termen lung pe pietele lor de obligatiuni si astfel sa poata sa se finanteze independent.