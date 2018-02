Grecia vinde portul Salonic unui consortiu european. Pireul a fost deja luat de chinezi

South East Gateway Salonic va plati statului elensi in urmatorii sapte ani va face investitii in valoare de 180 de milioane de euro.Tranzactia ar urma sa fie finalizata in primul trimestru din 2018.Parlamentul Greciei a aprobat acordul de concesiune a portului Salonic pana in 2051, care fusese semnat in decembrie de un consortiu alcatuit din Deutsche Invest Equity Partners GmbH (Germania), Belterra Investments (Grecia) si Terminal Link SAS (Franta).Anul trecut, grupul chinez Cosco a preluat o participatie de 51% in cel mai mare port al Greciei, Pireu. Conform acordului semnat intre Cosco si Agentia de Privatizare din Grecia (HRDAF), grupul chinez va plati 280,5 milioane de euro (312,5 milioane de dolari) pentru a cumpara 51% din portul Pireu.In urmatorii cinci ani, Cosco va achizitiona inca 16%, cu suma de 88 de milioane de euro, dupa ce va finaliza investitii de 300 de milioane de euro in Portul Pireu.Noul Guvern de stanga a oprit unele privatizari, cand a venit la putere in 2015, dar le-a relansat in 2016, ca parte a acordului semnat cu creditorii internationali. Al treilea pachet de asistenta financiara obtinut de Grecia - in valoare de 86 de miliarde de euro- prevede un program masiv de privatizare. Banii obtinuti vor fi folositi la achitarea imprumuturilor primite pentru recapitalizarea bancilor si pentru finantarea investitiilor. In ultimii cinci ani, Grecia a obtinut din privatizari trei miliarde de euro.