Grecia vrea sa achite anticipat mai multe imprumuturi de la Fondul Monetar International

In noiembrie, Grecia a platit 2,7 miliarde de euro din creditul primit de la FMI. Achitarea anticipata permite Atenei sa-si scada costurile cu serviciul datoriei, deoarece imprumuturile de la FMI au o dobanda mai ridicata decat cea platita in prezent de Grecia pe pietele de obligatiuni."Este posibila o noua achitare anticipata a unor imprumuturi de la Fondul Monetar International in 2020", a afirmat oficialul elen, fara a da detalii despre suma avuta in vedere. Grecia datoreaza FMI 5,5 miliarde de euro."Noua achitare anticipata se va situa la un anumit nivel, care sa permita FMI sa-si pastreze prezenta in Grecia pana la finalul perioadei de supervizare", a explicat Staikouras.Grecia, a carei datorie publica se ridica la 180% din PIB, a primit ajutoare financiare in valoare de 280 miliarde de euro incepand din 2010.In timpul crizei datoriilor din perioada 2010-2015, Grecia s-a aflat in imposibilitatea de a accesa imprumuturi de pe pietele de obligatiuni si a fost nevoita sa apeleze la credite masive de la FMI si de la guvernele din zona euro. Anul trecut, Grecia a finalizat al treilea pachet de asistenta financiara si de atunci randamentele sale se imbunatatesc, mai ales ca in 25 octombrie agentia de evaluare financiara S&P a revizuit in crestere ratingul de credit la "BB minus", cu perspectiva pozitiva, ceea ce inseamna ca ar putea urma o noua imbunatatire a calificativului.