In cautare de chilipiruri, chinezii au inceput sa cumpere case in Grecia

Vizitatorii chinezi sunt atrasi de preturile scazute la proprietatile imobiliare, precum si de unul dintre cele mai generoase programe europene de tip 'Golden Visa', care ofera un permis de rezidenta pe cinci ani in schimbul unei investitii imobiliare de 250.000 de euro. O astfel de suma este suficienta pentru a cumpara un apartament cu patru camere in capitala Greciei, cu vedere spre Acropole, relateaza Reuters.Un locuitor din Atena, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, spune ca anul trecut aproape ca renuntase sa mai gaseasca un cumparator pentru imobilul sau, cand un microbuz a oprit in fata casei din care a coborat o familie de chinezi. A doua zi a primit o oferta."Nici macar nu au vrut sa mai vada casa inca o data. Am mers la notar, am primit un avans si totul a fost pus in miscare", a spus acesta, care a dezvaluit ca a primit de la familia de chinezi suma de 220.000 de euro pentru casa sa din suburbia Gerakas pentru care a platit in 2007 suma de 320.000 de euro.Potrivit datelor oficiale publicate de Banca Centrala a Greciei, preturile la imobiliare au crescut cu 0,8% in ritm anual in trimestrul al doilea, dupa un avans de doar 0,1% in primul trimestru, prima crestere inregistrata dupa 2008. De asemenea, valoarea taxelor stranse de pe urma vanzarilor de proprietati imobiliare a crescut cu 41% in ritm anual in primele sapte luni din 2018, pana la 204,7 milioane euro."Primim mult mai multe telefoane. Marea majoritate sunt straini si, desigur, chinezii sunt de departe in frunte", sustine Lefteris Potamianos, presedintele Asociatiei Agentilor Imobiliari din Atena, organism care reprezinta aproximativ 3.000 de brokeri.Interesul cumparatorilor chinezi pentru casele din Grecia vine intr-un moment in care yuanul chinez s-a depreciat cu 6% in raport cu dolarul american in acest an. In plus, autoritatile de la Beijing au luat masuri pentru a restrictiona investitiile peste hotare ale chinezilor, care gasesc totusi modalitati pentru a scoate bani din tara.Oameni precum Lian Wenmin, o fosta contabila de 29 de ani, sustine ca achizitionarea unei case in Grecia nu este motivata doar de avantajul preturilor reduse si obtinerea unei vize care ii permite sa calatoreasca in Uniunea Europeana. Clima mediteraneana a Greciei este un avantaj suplimentar, spune Lian."Grecia are o clima foarte placuta si imi plac oamenii si bucataria locala", spune Lian Wenmin.Aceasta a dezvaluit ca are de gand sa cheltuiasca 250.000 de euro pentru unul sau doua apartamente in zona centrala din Atena pe care le va inchiria prin site-uri, precum Airbnb, precum si pentru o a treia locuinta pentru ea intr-o suburbie a Atenei."Cu 250.000 de euro pot sa cumpar doua sau trei apartamente. Cu aceiasi bani, la Beijing pot sa cumpar doar un singur apartament intr-o zona buna, cu o suprafata de 30 de metri patrati. Este o mare diferenta", spune Lian Wenmin.De cealalta parte insa, pentru chiriasii din Atena, interesul investitorilor chinezi nu este o veste buna. Intentia multor cumparatori de a achizitiona o proprietate doar pentru a o inchiria ulterior duce in sus chiriile si uneori la amenintarea unor evacuari, in cazul in care chiriasii nu platesc chirii mai mari, spune Angelos Skiadas, presedintele Asociatiei Chiriasilor din Grecia (PASYPE).Chiriile din Grecia au crescut cu 8,4% in perioada septembrie 2017 - septembrie 2018, potrivit uni studiu realizat de subsidiara locala a RE/MAX International."Incepand de anul trecut, problema a devenit un cosmar. Chiriasii sunt fortati sa plece, pentru ca sunt santajati de proprietari, in timp ce aceia care cauta o noua locuinta se confrunta cu chirii exorbitante", spune Angelos Skiadas.Skiadas a subliniat ca PASYPE a facut lobby la Guvern pentru ca acesta sa majoreze perioada minima a unui contract de inchiriere de la trei pana la sase ani.Conform datelor oficiale, dintre cele 3.404 permise de rezidenta eliberate de la debutul programului 'Golden Visa' in 2013, aproximativ 1.700 au fost acordate unor cetateni chinezi.