Marinarii greci au pus capat grevei dupa ce au obtinut o majorare salariala de 2%

Un purtator de cuvant de la principalul sindicat al marinarilor greci, Federatia Navala Panelena (PNO), a declarat pentru postul public de radio ca marinarii vor relua imediat lucrul dupa ce operatorii de ferry-boat-uri au fost de acord cu o majorare salariala de 2%, care se va aplica insa retroactiv de la 1 ianuarie 2018. In urma acestui acord, activitatea ferry-boat-urilor va fi reluata imediat ce va fi posibil in loc de miercuri, ora 6.00, cand era programata sa se incheie greva.Initial, Federatia Navala Panelena (PNO) a solicitat o majorare salariala de 5% si incepand de luni a oprit la chei toate ferry-boat-urile, subliniind ca timp de opt ani marinarii nu au primit niciun euro in plus la salariu. In replica, operatorii ferry-boat-uri le-au oferit o majorare de un procent, avertizand ca greva va afecta pana la 300.000 de pasageri care si-au rezervat o calatorie spre si dinspre insulele care constituie unele dintre cele mai populare destinatii turistice ale Greciei, precum Mykonos, Santorini sau Creta.Aceasta este prima greva declansata dupa ce in data de 20 august 2018 Grecia a pus punct in mod oficial celor trei programe de asistenta financiara convenite cu UE si FMI dupa 2010. Odata cu terminarea acestor programe, care au fost insotite de masuri stricte de austeritate, premierul grec Alexis Tsipras a promis vineri ca va majora salariul minim pe economie, care a coborat pana la 586 de euro pe luna, de la aproximativ 760 de euro pe luna inaintea crizei.Turismul este un sector cheie al economiei Greciei, iar sosirile de turisti ar urma sa atinga un nivel record in acest an.