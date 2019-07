Rata somajului in Grecia a atins cel mai scazut nivel 2011

Este cel mai scazut nivel al ratei somajului din iunie 2011.Conform datelor ajustate sezonier, in aprilie erau 833.858 de someri in Grecia. In randul tinerilor (15-24 ani), rata somajului a scazut la 30,4% in aprilie, de la 40,3% in perioada similara din 2018.Desi rata somajului in Grecia este in scadere, dupa ce a atins nivelul record de 27,8% in septembrie 2013, este inca cea mai ridicata din zona euro.Guvernul de la Atena se asteapta ca anul acesta rata somajului sa scada la 18,2%, pe fondul redresarii economiei.Grecia, a carei datorie publica se ridica la 180% din PIB, a primit ajutoare financiare in valoare de 280 miliarde de euro incepand din 2010.