Sfarsitul unei ere: Cati bani a imprumutat Grecia de la UE in cei opt ani de sprijin

Grecia a beneficiat de asistenta financiara din partea partenerilor sai europeni incepand din 2010. Autoritatile din Grecia au solicitat un nou program de stabilitate din cadrul Mecanismului european de stabilitate (MES), la 8 iulie 2015. La 20 august 2015, Comisia Europeana a semnat, in numele MES, un Memorandum de intelegere pentru un program de sprijin pe trei ani."Incheierea programului de sprijin pentru stabilitate este o veste buna, atat pentru Grecia, cat si pentru zona euro. Pentru Grecia si poporul sau, ea marcheaza inceputul unui nou capitol dupa opt ani deosebit de dificili. Pentru zona euro, ea trage o linie simbolica la finalul unei crize existentiale. Reformele cuprinzatoare pe care le-a implementat Grecia au pus baza unei redresari sustenabile. Europa va continua sa fie alaturi de Grecia", a declarat comisarul pentru afaceri economice si financiare, Pierre Moscovici.In cadrul acestui program de sprijin pentru stabilitate au fost acordate Greciei imprumuturi totale de 61,9 miliarde euro, pe baza implementarii unui pachet de reforme cuprinzator si fara precedent. Grecia a luat masuri pentru a asigura sustenabilitatea fiscala, aducand soldul bugetului general de la un deficit semnificativ, la excedent in 2017, care se preconizeaza ca va fi mentinut. Aceste masuri de reforma si eforturi de consolidare vor avea efecte cumulative in timp si, prin urmare, vor continua sa aiba un impact pozitiv asupra sustenabilitatii fiscale, cu mult dupa incheierea programului.Sectorul financiar se afla in prezent intr-o pozitie mult mai puternica, ca urmare a unor operatiuni reusite de recapitalizare, a unei revizuiri generale a guvernantei bancilor si a implementarii unei strategii de reducere a creditelor neperformante, care trebuie sa fie sustinuta.Eficienta si eficacitatea administratiei publice a fost imbunatatita, inclusiv prin introducerea unor noi norme privind numirea, evaluarea si mobilitatea angajatilor din sectorul public, prin infiintarea Autoritatii Independente pentru venituri publice si prin masuri de eficientizare a sistemului judiciar. In cele din urma au fost puse in aplicare masuri structurale importante pentru a imbunatati mediul de afaceri si competitivitatea Greciei, astfel incat ea sa devina o destinatie atractiva pentru investitii si pentru a le permite intreprinderilor sa se extinda, sa inoveze si sa creeze locuri de munca, precum si pentru crearea unor sisteme durabile si universale de pensii, sanatate si prestatii sociale, inclusiv a unui sistem de venit minim garantat.Serviciul de sprijin pentru reforme structurale al Comisiei va continua sa ofere asistenta autoritatilor elene - la cererea acestora - in elaborarea si implementarea reformelor menite sa sporeasca cresterea.In total, incepand cu 2010, Greciei i-au fost acordate imprumuturi in valoare de 288,7 miliarde euro: 256,6 miliarde euro din partea partenerilor europeni si 32,1 miliarde euro din partea Fondului Monetar International (FMI) .