Tsipras promite ca Grecia nu va inregistra deficit nici in 2018, nici in 2019

Acesta a adaugat ca inca se negociaza restructurarea datoriilor Greciei dupa finalizarea programului de asistenta financiara. Desi economia elena este intr-o situatie mult mai buna decat la debutul crizei datoriilor, nivelul datoriei ramane nesustenabil, la aproximativ 180% din PIB, cel mai ridicat nivel din zona euro.Comisia Europeana a anuntat sambata ca Grecia a ajuns la un acord cu creditorii sai internationali privind pachetul de reforme.Atena urmeaza sa prezinte reformele la intalnirea Eurogrupului din 24 mai si sa le implementeze inaintea reuniunii din 21 iunie a ministrilor de Finante din zona euro.Dupa opt ani in care a beneficiat de sprijin financiar international in valoare de 260 de miliarde de euro, Grecia spera sa puna capat celui de-al treilea program de asistenta financiara in data de 20 august 2018."Estimarile tuturor partilor indica indeplinirea tintelor fiscale in urmatorii ani. S-a confirmat ca nu va exista deficit fiscal in 2018 si in 2019", a declarat Tsipras.Premierul elen, al carui mandat se incheie anul viitor, a reiterat ca Atena va majora asistenta sociala in 2019 si va reduce taxele in 2020, conform acordului incheiat cu creditorii internationali.In urmatorii trei ani, printre prioritatile Guvenului elen se afla reluarea negocierilor colective privind salariile, majorarea nivelului salariului minim si eliminarea muncii la negru, a declarat Alexis Tsipras.